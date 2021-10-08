Сочи, Краснодарский край, 8 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 1 декабря 2021 года планирует рассмотреть заявление управления Росимущества к ФГБУ «Сочинский национальный парк», Николаю Шкляруку и ООО «Луч-3». Истец требует освободить территорию лесничества от 19 построек путём демонтажа, а также признать договор «на право оказания услуг по организации экскурсионного посещения в эколого-просветительских целях притворной сделкой», передаёт ИА REGNUM.

Alexander V. Solomin Эмблема Сочинского Национального парка

Договор, ставший основанием для деятельности компании «Луч-3» на спорной территории, был подписан в июне 2019 года.

Истец в лице межрегионального теруправления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее требует обязать Николая Шклярука в течение месяца с даты вступления вердикта суда в силу освободить в кварталах 74 и 83 Кудепстинского участкового лесничества девять выделов, демонтировав 19 построек, в числе которых летние беседки, детские площадки, касса, зооуголок. Также после демонтажа соответчика просят убрать строительный мусор.

На случай невыполнения решения истец просит взыскать судебную неустойку в размере тыс. рублей за каждый день просрочки.

На предварительном заседании представитель Сочинского национального парка в материалы дела представил возражения на иск. Слушания были отложены, а третьим лицом в спор пригласили Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру и министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Напомним, иск подан ещё в начале июня 2021 года. Дело слушает судья Назыков.