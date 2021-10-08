Москва, 8 октября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Больше остальных до конца 2021 года в России подорожают товары промышленной группы — стройматериалы, бензин, табачные изделия, ткани. Такой прогноз сделали в министерстве экономического развития России, пишет 8 октября газета «Известия».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

Инфляция в этом секторе, по прогнозу ведомства, к концу года составит 7,2% — это максимальное значение с 2015 года.

На втором месте по росту цен — продовольствие в целом — 5,3%.

В последующих 2022−2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит 4%, продовольствия — 3,5% — 3,8%.

Ранее Росстат опубликовал данные о росте цен на товары в сентябре 2021 года. В соответствии с ними, инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее.

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