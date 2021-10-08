Новосибирск, 8 октября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Из Новосибирской области эксперты финала IV национального чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс» для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» в режиме реального времени контролируют проведение соревнований в 63 субъектах РФ по28 компетенциям. Об этом сообщает региональное правительство.

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

Финал чемпионата проводится в Новосибирской области уже во второй раз. Его цель — показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50+, а также напомнить работодателям о плюсах профессионального развития зрелых специалистов.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников, проведение финала четвёртого национального чемпионата «Навыки Мудрых» — это почётная и ответственная задача для Новосибирской области — чемпионат позволяет презентовать лучшие практики по работе с населением предпенсионного возраста и 50+, сделать их доступными для каждого, кто готов пройти профессиональную переподготовку. С каждым годом увеличивается число участников, которые демонстрируют не только свои навыки по десяткам компетенций, но и желание делиться опытом, стремление к постоянному обучению.

Министр образования области Сергей Федорчук и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов 7 октября приняли участие в обходе площадки Центра управления соревнованиями (ЦУС).

В ходе осмотра ЦУС Роберт Уразов отметил, что «Ворлдскиллс» — эффективный инструмент повышения уровня занятости молодежи, которым могут воспользоваться и люди старшего возраста.

«Всего несколько лет назад считалось, что чемпионаты профессионального мастерства актуальны только для молодых специалистов, — напомнил он. — Нам удалось сломать этот стереотип, и мы убедились, что «Навыки мудрых» востребованы в стране. Чемпионат стал полноценной частью линейки чемпионатов «Ворлдскиллс Россия». Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы формировать у россиян (и сотрудников, и работодателей) тренд, что поддерживать профессиональную форму на протяжении всей жизни — это новая норма, актуальная реальность».

Напомним, Центр управления соревнованиями в рамках IV национального чемпионата «Навыки мудрых» организован в Новосибирской области на базе на базе Дворца спорта Новосибирского государственного технического университета. Соглашение о создании ЦУС чемпионата, организации соревновательной части, разработке деловой программы, инфраструктурному обеспечению мероприятия и других вопросах подготовки к проведению чемпионата было подписано 29 июля 2021 года правительством Новосибирской области и АНО «Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия)» в ходе заседания совместной рабочей группы по подготовке и проведению финала IV национального чемпионата «Навыки мудрых».