Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Операцию по эвакуации граждан Афганистана возобновило правительство Соединённых Штатов. Об этом 7 октября сообщил директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) ВС США, генерал-майор Кори Мартин в ходе интернет-брифинга.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Кори Мартин напомнил, что эвакуация была приостановлена в связи со вспышкой кори среди афганцев. Всем беженцам из Афганистана были сделаны прививки от кори, краснухи и паротита, после чего был установлен период ожидания длительностью три недели, рекомендованный специалистами Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В связи с окончанием периода ожидания после вакцинации эвакуация граждан Афганистана была возобновлена. В настоящее время за пределами США остаются от десяти до 15 тыс афганцев, все они будут вывезены в США. Как уточнил Мартин, первый авиарейс с афганскими беженцами вылетел из Европы в США 5 октября, второй 7 октября. Вылет третьего авиарейса намечен на 8 октября. Начиная с 11 октября вывозные авиарейсы станут ежедневными.

Представитель ТРАНСКОМ пояснил, что при вывозе афганских беженцев в США используются «коммерческие воздушные суда — зафрахтованные либо госдепартаментом, либо министерством обороны США».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что афганские беженцы начали спонтанно покидать военные базы в США, не дождавшись услуг по размещению.

Читайте ранее в этом сюжете: США: эвакуированные афганцы спонтанно покинули базы временного размещения