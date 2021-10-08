Хабаровск, 8 октября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю готово предоставить на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали около 2,5 тыс. человек, осуждённых за различные преступления и имеющих право на замену неотбытой части наказания принудительными работами. Первый мобильный исправительно-трудовой центр предполагается построить в Комсомольском районе между сёлами Гайтер и Картель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

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Отмечается, что центр в Комсомольском районе будет полностью автономным — небольшой городок с модульными домиками, собственной скважиной, электроподстанцией, котельной, жилыми помещениями, столовой и административным корпусом.

На стройку требуются экскаваторщики, водители, сварщики, бульдозеристы, плотники, механики.

«Мы готовы обеспечить обучение осужденных по необходимым рабочим профессиям еще на этапе их нахождения в исправительных колониях, они будут переводиться уже квалифицированными специалистами», — сказал начальник УФСИН РФ по Хабаровскому краю Юрий Дорохин.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района 27 сентября на объекте ООО «БАМ Сервис» при производстве ремонтных работ аэратора произошёл взрыв газометана. Есть погибшие.