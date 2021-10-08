Абакан, 8 октября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В горных районах Хакасии 8 октября возможен сход единичных снежных лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Также, по данным синоптиков. 8 октября в Хакасии прогнозируются порывы западного ветра 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей республики предупредили о непогоде — сильном ветре.