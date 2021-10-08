Нью-Йорк, США, , 05:31 — REGNUM Следственный департамент Нью-Йорка обвинил мэра мегаполиса Билла де Блазио в том, что тот использовал свое служебное положение в личных и политических целях. Об этом 7 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на доклад ведомства.

Билл де Блазио PanchoS

Правоохранительные органы считают, что чиновник привлекал свою охрану для сопровождения дочери и сына. Кроме того, следователи полагают, что в период предвыборной кампании 2019 года мэр потратил из городской казны на поездки $320 тысяч, но не стал возмещать указанную сумму.

Сам де Блазио отверг обвинения, заявив, что они наивны. Он отметил, что для охраны членов семьи он поступал согласно этическим нормами и рекомендациям своего окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Билл де Блазио дал обещание, что взыщет с бывшего президента США Дональда Трампа все недоплаченные налоги с дохода, который экс-глава государства получил от своего отца.

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