Ханты-Мансийск, 8 октября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В Югре упрощается порядок получения бюджетной поддержки для изданий, выпускаемых на языках коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Admhmao.ru Коренные народы ХМАО

На заседании думы ХМАО расширен перечень получателей мер поддержки СМИ, которые издаются на языках коренных малочисленных народов Севера. Сейчас её смогут получить все издания, вне зависимости от того, являются их учредители органами государственной власти или нет.

Также исключается требование о нахождении редакции в реестре СМИ, издаваемых на языках коренных народов. СМИ достаточно быть зарегистрированным и распространяться на территории Югры.