Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Экс-депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, которого обвиняют в убийстве человека, проведёт ещё два месяца под домашним арестом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Петропавловск-Камчатском городском суде.

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В четверг, 7 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Редькину на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста — до 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в косолапого хищника. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель. После этого Редькин сам отказался от участия в выборах депутатов Законодательное собрания края, которые состоялись 17−19 сентября.