Якутск, 8 октября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Сотрудники института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук видят будущим золотодобывающей промышленности Якутии извлечение из-под земли невидимого золота. Речь идёт о мельчайших включениях в породы самородных долей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе научного института.

Золото

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Учёные называют невидимым золото, вкрапления которого размером от сотых до триллионных долей миллиметра рассеяны в различных минералах, либо если оно входит в кристаллическую структуру сульфидов.

«Другими словами, невидимое золото — это та форма золота, которую невозможно обнаружить оптическими и другими приборами, его присутствие могут показать только специальные аналитические методы исследования. Хотя при большом увеличении микро‑ и нановключения золота могут стать видимыми. Как правило, видимое и невидимое золото сопровождают друг друга и оба присутствуют в пределах одного месторождения», — пояснили в институте геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук.

Такое золото обнаружено на месторождениях Хангалас, Мало-Тарынское и Бадран в Оймяконском районе, Вьюн и Кючус в Верхоянском районе. Актуальность открытия учёных заключается в том, что количество месторождений со свободным золотом уменьшается. В институте отмечают, что извлечение именно невидимого золота можно называть будущим золотодобывающей промышленности Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, недропользователи Якутия в 2020 году добыли порядка 39 тонн золота, что на 7,1% больше уровня 2019 года. На аукционе выбирают компанию, которая будет добывать золото на месторождении Кючус, одном из самых крупных в Якутии.