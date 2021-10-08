Брюссель, , 05:20 — REGNUM Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох считает, что Россия может нарастить военное присутствие по маршруту газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил 7 октября на совещании руководителей спецслужб стран Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе.

Газопровод «Северный поток» Latitude

По его словам, вопрос обсуждался на двухсторонних встречах с другими представителями НАТО.

«Это (газопровод — ред.) критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря», — сказал представитель Польши.

Солох добавил, что обсуждаемая тема «представляет собой головную боль» не только для Польши, но и для Швеции, Финляндии и стран Прибалтики.

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