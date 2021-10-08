В НАТО опасаются роста военного присутствия РФ из-за «Северного потока – 2»
Брюссель, 8 октября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох считает, что Россия может нарастить военное присутствие по маршруту газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил 7 октября на совещании руководителей спецслужб стран Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе.
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Газопровод «Северный поток»
По его словам, вопрос обсуждался на двухсторонних встречах с другими представителями НАТО.
«Это (газопровод — ред.) критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря», — сказал представитель Польши.
Солох добавил, что обсуждаемая тема «представляет собой головную боль» не только для Польши, но и для Швеции, Финляндии и стран Прибалтики.