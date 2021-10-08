Омск, 8 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. По данным синоптиков, в Омскую область 7 октября пришло временное потепление. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 8 октября температурный фон составит +9…+14 °С.

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Однако потепление будет кратковременным. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, 10 октября в связи с прохождением через территорию региона холодного фронта ожидается понижение температуры воздуха. Местами прогнозируются осадки — дождь и мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, снег, мокрый снег и дождь ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов России.

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