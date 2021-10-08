Киев, 8 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Перечень профессий, для которых на Украине вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции, утвердил украинский минздрав. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Так, прививки от COVID-19 должны сделать государственные служащие, а также сотрудники образовательных и научных учреждений. В случае отказа от вакцинации указанные категории лиц будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Приказ вступит в силу через месяц после его публикации. Кроме того, в министерстве добавили, что в стране планируется объявить обязательную вакцинацию для работников всех государственных учреждений, организаций и предприятий, а также для социальных работников и сотрудников почты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября петиция против обязательной вакцинации от COVID-19 на Украине, размещенная на сайте украинского президента, собрала более 25 тысяч подписей.