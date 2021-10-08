Благовещенск, 8 октября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Хлопок газа с последующим возгоранием произошёл на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом 8 октября сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

.rigzone.com Огонь

Внештатная ситуация произошла на второй технологической линии. Уточняется, что произошла разгерметизация с последующим хлопком газа. После возгорания сработала система пожаротушения. Персонал завода был срочно эвакуирован.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. Пожар был оперативно локализован, угроза предприятию и близлежащим населённым пунктам отсутствует. Площадь возгорания устанавливается.

Амурский ГПЗ расположен в районе города Свободный и является одним из крупнейших предприятий «Газпрома» по переработке природного газа на Дальнем Востоке. Он является одним из ключевых пунктов технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».