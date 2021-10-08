Владивосток, 8 октября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Приморье продолжается подключение к отоплению жилых домов и объектов соцкультбыта — тепло уже поступило в 75 школ, больниц и детсадов, 35 жилых домов, сообщили 8 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Так, 33 котельные подают тепло в Красноармейском, Пожарском, Яковлевском районах, Пограничном и Тернейском муниципальных округах.

11 октября отопительный сезон начнется в Кавалеровском районе, 12 октября — в Дальнереченском районе, 15 октября — в Арсеньевском и Артемовском городских округах, Надеждинском районе и Хорольском муниципальном округе.

«К отоплению жилого фонда, как правило, приступаем после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов тепла», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды более 1200 горожан, больницу, поликлинику и социальный приют для детей. Отключения были у жителей 15 домов.