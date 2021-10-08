Северобайкальск, Бурятия, 10 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Северобайкальске на севере Бурятии пожарным дважды пришлось выезжать на ликвидацию возгорания в пятиэтажном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в ночь на 10 января произошло задымление в одном из подъездом здания.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

К моменту прибытия спасателей в подъезде наблюдалось сильное задымление. С использованием спасательных средств они эвакуировали из дома шесть человек, ещё восемь жильцов спустились самостоятельно.

«На ликвидацию открытого горения пожарному караулу потребовалось 8 минут. В результате пожара в подъезде на втором этаже выгорела электрощитовая и ящики для хозяйственных нужд на общей площади 7 кв. м», — сообщили в управлении.

Спустя некоторое время в том же подъезде произошло очередное возгорание. Огнеборцам в этот раз потребовалось около девяти минут на ликвидацию пожара. В результате двух происшествий выгорели выгорели ящики для хозяйственных нужд на третьем и пятом этажах. По предварительным данным, причиной второго пожара стал поджог.