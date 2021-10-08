Магадан, 8 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Политические телеграм-каналы активно муссируют слухи о новых назначениях среди губернаторов регионов РФ.

49gov.ru Сергей Носов

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Несколько каналов написали, что нынешний губернатор Магаданской области Сергей Носов рассматривается как кандидат на пост губернатора Воронежской области.

«Результатами работы губернатор Колымы заслужил переезд в крупный региональный центр ближе к Москве», — написал канал Zorro.

Известно, что глава Воронежской области Александр Гусев находится в больнице.

Ранее Носов заявлял, что не хотел бы покидать Колыму — слишком много запущено им проектов и он хотел бы их закончить, увидеть результат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области исполнение обязанностей главы региона возложено на заместителя губернатора Виталия Шабалатова.