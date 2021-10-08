Якутск, 8 октября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Жители Якутии, болевшие коронавирусом, отмечают ухудшение памяти и проблемы с концентрацией. Для того, чтобы тренировать эти навыки, в республике создали кабинет памяти. Там будет проходить постоковидная реабилитация, написало ИА Yakutia-Daily.

cvpericias Психолог

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Кабинет памяти открыт в Республиканской клинической больнице №3. По словам работающего там врача-психиатра Александры Стручковой, даже у молодых жителей Якутии, переболевших коронавирусной инфекцией, снижается память, внимательность и умственная работоспособность. В целом COVID-19 влияет на когнитивные функции мозга, в числе которых также интеллект, планирование, контроль, мышление и способность осуществлять целенаправленные действия.

«Именно для работы с людьми, столкнувшимися со сложностями в этой столь важной сфере, и открыт наш кабинет памяти», — отметила Александра Стручкова.

В кабинете также работает врач-невролог.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 29 сентября по 6 октября количество ежедневно заболевающих коронавирусом жителей республики увеличилось на 14,4%.