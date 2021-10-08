Томск, 8 октября, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Демонстрационный запуск беспилотных летательных аппаратов состоялся в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Беспилотники в Томской области

Мероприятие прошло 7 октября на авиационной площадке имени Чкалова в Томском районе.

В обладминистрации напомнили, что власти региона совместно с Минэкономразвития, Минтрансом, Росавиацией, Фондом перспективных исследований разработали предложения по установлению в Томской области экспериментального правового режима (ЭПР) для развития беспилотных технологий.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, регион работает над развитием беспилотных технологий со старта проекта «Тайга» в 2018 году. 7 октября прошли показательные выступления готовности региона к ЭПР. Губернатор уточнил, что этот режим позволит «науке и инновационному бизнесу ещё эффективнее развивать беспилотные технологии при поддержке институтов развития и крупного бизнеса».

На авиационной площадке имени Чкалова возможности беспилотников продемонстрировали ряд компаний, институт теплофизики СО РАН, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина. Беспилотники поднимали в воздух закреплённые под фюзеляжем контейнеры.

«Эксперимент по запуску большегрузных дронов в Томской области — новый этап в развитии отечественной логистики», — прокомментировал замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов. Он добавил, что для России с её огромными расстояниями и отдалёнными поселениями это особенно важно.

«Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолёт с пилотом», — отметил Федулов.

Проект ЭПР предусматривает применение в Томской области специального регулирования. В рамках указанного режима в регионе планируют применять беспилотники весом более 30 кг для доставки тяжеловесных грузов весом до полутора тонн, аэрофотосъемки и сельхозработ.

Читайте также: Студенческий беспилотник из Китая побил мировой рекорд