Владивосток, , 04:42 — REGNUM Во Владивостоке 8 октября состоялось первое заседание Законодательного Собрания седьмого созыва. Присутствовали все 40 избранных депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

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В нынешнем составе депутатского корпуса 30 депутатов-одномандатников и десять парламентариев, избранных по единому избирательному округу. В ходе первого заседания из двух претендентов коммуниста Владимира Беспалова и единоросса Александра Ролика депутаты выбрали председателем представителя «Единой России».

За Александра Ролика проголосовало 26 депутатов. За Владимира Беспалова отдано 14 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» определилась с кандидатами на посты заместителей председателя Госдумы.