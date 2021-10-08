Токио, 8 октября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. До 32 человек возросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в японском столичном регионе. Об этом 8 октября сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при министерстве по административным делам и коммуникациям Японии.

Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в соседних с Токио префектурах Сайтама и Тиба. В каждой из них насчитывается 11 пострадавших. Серьёзные травмы получили только три человека, они госпитализированы. Остальные пострадавшие получили лёгкие травмы в виде царапин и ушибов при падении во время подземных толчков.

Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1, но затем были внесены коррективы национальным метеорологическим управлением. Эпицентр землетрясения располагался на границе префектур Токио и Тиба. Подземные толчки привели к авариям в энергоснабжении. В Токио и соседних префектурах без света остались около 250 домов. Кроме того, сообщается о перебоях с энергоснабжением на одном из вокзалов столицы Японии. Было зафиксировано около 30 случаев прорыва водопровода.

В настоящее время восстановлено движение практически на всех железнодорожных ветках в Токио и на ветках метрополитена. Уточняется, что на атомных объектах нештатных ситуаций не наблюдалось. Сейсмологи предупреждают о большой вероятности сильных афтершоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 24 пострадавших при землетрясении в Японии.