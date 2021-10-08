Якутск, 8 октября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Глава одного и сёл в Усть-Янском районе Якутии присвоила себе снегоход «Буран» и похитила 400 тыс. рублей. Возбуждённое в отношении бывшей чиновницы уголовное дело передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Коррупция

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По данным следствия, женщина передала снегоход, купленный на нужды населённого пункта, своему мужу. Она также присвоила 400 тыс. рублей, которые должны были пойти в бюджет села от продажи нефтепродуктов.

«Общий ущерб, причиненный бюджету муниципального образования в результате действий обвиняемой, составил около 700 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина признала свою вину. Для возмущения ущерба её недвижимость арестовали. Возбуждённое по статье 160 УК РФ дело (присвоение, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Усть-Янском районе судили главу села Юкагир Фёдора Горохова, который похитил 259 тысяч рублей. Деньги были выделены из бюджета на ремонт взлётно-посадочной площадки. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.