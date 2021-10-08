Киев, 8 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Общий государственный долг Украины составляет чуть более $90 млрд, 7 октября сообщило издание «Фокус» со ссылкой на слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Глава правительства отметил, что власти страны работают над реструктуризацией задолженности. По его словам, Киев собирается увеличить внутренние заимствования и одновременно с этим сократить внешний долг.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) $2,7 млрд. Денис Шмыгаль заявил, что полученные средства являются безвозвратной помощью, а не кредитом.