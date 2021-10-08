Магадан, 8 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Туроператоры Магаданской области обратили внимание губернатора Сергея Носова на необходимость сохранения леса на Колыме.

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Директор туристической базы «Печора» Михаил Тумашов на заседании совета по туризму рассказал о варварской вырубке стланика.

«В этом году на Янский лиман выделили 20 га кедрового стланика для вырубки под новогодние елки. Разыграли шесть лотов, я обратился в министерство с просьбой их отзывать, мне сказали, что уже поздно», — сказал Тумашов.

Сергей Носов согласился и предложил запретить вырубку леса на Колыме.

«Мы прекращаем вырубку леса, тем более, лиственницы и кедрового стланика. Потери предпринимателям готовы компенсировать. Нельзя вырубать лиственницу, которая растёт здесь 150 лет для электрических столбов, каждая — национальное достояние, как и стланик, который может расти 200 лет», — цитирует Носова «Магаданская правда».

Губернатор поручил подготовить соответствующие документы в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Владивостока согласовали площадки для торговли ёлками и новогодними украшениями.