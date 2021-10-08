Красноярск, 8 октября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Следствие проверяет информацию о том, что посетители детского центра в Красноярске пострадали из-за бактерицидного облучателя. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

arya95 Глаз

Информация об инциденте в детском центре появилась в красноярских СМИ 7 октября. Сообщалось, что там отдыхала компания из 15 человек. После этого они обратились в медучреждение с жалобами на жжение в глазах и покраснение кожи на лице. По результатам обследования пострадавшим выставили диагноз — электроофтальмия.

Проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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