Владивосток, 8 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. По данным Росстата за восемь месяцев года Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по основным показателям развития рынков товаров и услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Автоматы для оплаты услуг

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Рынок платных услуг населению в Приморье вырос по отношению к 2020 году на 19% и составил 107,1 млрд рублей — регион занял первое место в ДФО как по объёму средств, так и по динамике роста.

На втором месте — Хабаровский край с результатом 81,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно доклада Росстата о социально-экономическом положении России за восемь месяцев 2021 года, Приморье занимает второе место среди всех регионов по росту оборота общественного питания.