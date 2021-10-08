Оттава, 8 октября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Разлив нефти произошел в озере Онтарио недалеко от одного из пляжей канадского города Торонто 7 октября, передает телеканал CBC.

Judith Doyle Нефтяное пятно

Площадь нефтяного пятна не уточняется. На место инцидента направили пожарный катер. Власти пытаются определить источник утечки. Отмечается, что через район ЧП проходит навигация судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в акваторию Тихого океана у побережья американского штата Калифорния попало более трех тысяч баррелей нефти после утечки из трубопровода компании Amplify Energy.