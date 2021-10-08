Бразилиа, 8 октября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Рост стоимости удобрений и их дефицит на мировых рынках может привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в 2022 году в Бразилии. Об этом 8 октября заявил президент страны Жаир Болсонару, его выступление транслировалось на канале администрации главы Бразилии в YouTube.

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По словам Болсонару, из-за энергетического кризиса Китай сократил производство удобрений и цена на них моментально поднялась. Дефицит удобрений критичен для Бразилии, которая производит около 20% объёмов всего продовольствия в мире.

«С марта мы работаем над этим и в следующем месяце представим план экстренных мер по удобрениям в мире», — добавил Болсонару.

Президент Бразилии уточнил, что рост стоимости продуктов питания отмечается во всём мире, а в ряде стран уже вплотную столкнулись с дефицитом продовольствия. По данным Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, Бразилия ввозит 85% удобрений для сельхознужд от общей доли импорта в мире. При этом на Россию приходится больше половины всего бразильского импорта минеральных удобрений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рост мировых цен на продукты питания стал рекордным за последние 40 лет.