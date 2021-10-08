Владивосток, 8 октября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Приморье занимает первое место среди регионов Дальнего Востока как по объёму оборота розничной торговли, так и по динамике роста в этой сфере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Продукты питания

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По информации Росстата, в январе-августе оборот розничной торговли составил в Приморье около 316,6 млрд рублей, что на 13,1% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

В среднем по Дальнему Востоку отмечается рост на 7,6%, по России — на 8,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 1 сентября сельхозпредприятиями скошено 11,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 7,2% больше результатов 2020 года.