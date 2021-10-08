Вашингтон, 8 октября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Инициативу по краткосрочному повышению лимита американского госдолга на $480 млрд согласовал Сенат Конгресса США, 8 октября сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В случае одобрения этого предложения Палатой представителей Соединенные Штаты смогут покрывать свои расходы до 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что среди сенаторов было достигнуто двухпартийное соглашение о повышении потолка госдолга США.