Владивосток, 8 октября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Согласно доклада Росстата о социально-экономическом положении России за восемь месяцев 2021 года, Приморье занимает второе место среди всех регионов по росту оборота общественного питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе правительства региона.

City-yaroslavl.ru Дегустация питания

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Так, за восемь месяцев оборот общественного питания составил +75,9% (по Дальнему Востоку +37,8%, по России +29,7%).

С января по сентябрь оборот общественного питания составил 15,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот российской розничной торговли, скорее всего, сохранит положительную динамику до конца года, но в 2022 году ритейлеры могут столкнуться с проблемой недостатка платёжеспособного спроса, заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что оборот розничной торговли в РФ в августе 2021 года вырос больше чем на 5%.