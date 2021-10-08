Прокурор Якутии требует вернуть многомиллионную субсидию в бюджет
Якутск, 8 октября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии 25 октября 2021 года рассмотрит иск прокуратуры республики, поданный к министерству сельского хозяйства региона и АО «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт». Надзорная инстанция требует признать недействительным соглашение о предоставлении субсидии и вернуть на баланс министерства свыше 34,7 млн рублей, передает ИА REGNUM.
Иск был подан в конце сентября 2021 года. Дело принял к производству судья Ивашин.
Яблоком раздора стало соглашение о выделении субсидии на возмещение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины.
Прокурор требует признать соглашение недействительным «в силу ничтожности» и обязать концерн вернуть 34 725 488,77 рубля «на лицевой счет министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». Прочие детали пока не сообщались.
Концерн работает в сфере дубления, выделки кожи, выделки и крашения меха с 2006 года. Он имеет доли в пяти компаниях, в том числе охотоведческих. На сайте предприятия уточняется, что оно ведет историю с 1992 года и было создано на базе производственного объединения «Якутпромохота» и Якутской пушно-меховой базы. Концерн в 1999 году преобразовали в ГУП, присоединив ещё ряд предприятий, в том числе тех, которые ведут отсчёт работы с 1930 года. Позднее ГУП трансформировалось в АО.