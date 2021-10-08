Якутск, 8 октября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии 25 октября 2021 года рассмотрит иск прокуратуры республики, поданный к министерству сельского хозяйства региона и АО «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт». Надзорная инстанция требует признать недействительным соглашение о предоставлении субсидии и вернуть на баланс министерства свыше 34,7 млн рублей, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан в конце сентября 2021 года. Дело принял к производству судья Ивашин.

Яблоком раздора стало соглашение о выделении субсидии на возмещение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины.

Прокурор требует признать соглашение недействительным «в силу ничтожности» и обязать концерн вернуть 34 725 488,77 рубля «на лицевой счет министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». Прочие детали пока не сообщались.