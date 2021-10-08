Благовещенск, 8 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Утром 8 октября на Амурском газо-перерабатывающем заводе прогремел взрыв, написал телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».

Пожар

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Известно, что после взрыва начался пожар.

В результате ЧП никто не пострадал. Проводится эвакуация работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 5 октября загорелся речной толкатель на территории ремонтно-эксплуатационной база флота (РЭБ флота) — пожар оперативно ликвидировали.