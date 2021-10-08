Владивосток, 8 октября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. По данным Федеральной таможенной службы России в первом полугодии экспорт в Приморье вырос на 8% к аналогичному периоду 2020 года, импорт — на 35,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Экспорт в страны дальнего зарубежья составил в крае более 1,4 млрд долларов США, в страны-участники СНГ — 12,8 млн долларов.

Объём импорта оценивается в 2,9 млрд долларов из стран дальнего зарубежья и 18,6 млн долларов — из стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная таможенная служба России за январь-сентябрь 2021 года перечислила в бюджет 4 трлн 808 млрд рублей, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2020 года.