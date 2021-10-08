Кемерово, 8 октября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области поступил крупный финансовый иск от комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального района. Ответчиком в деле выступает ООО «Разрез Трудармейский Южный», которое специализируется на добыче антрацита. Иск до 3 ноября 2021 года оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от комитета подано 28 сентября 2021 года. Позднее судья Фуртуна оставила его без движения.

В споре речь идёт «о взыскании задолженности по арендной плате и неустойке по договорам аренды от 12.01.2016 года №7.267, от 21.04.2017 года №7.308, от 18.01.2019 года №7.428, от 19.05.2020 года №7.504 в сумме 12 954 712,3 рубля».

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в июле 2011 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. 91% доли принадлежит АО «Кимерм».