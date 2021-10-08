Угледобытчик Кузбасса получил многомиллионный иск от властей
Кемерово, 8 октября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области поступил крупный финансовый иск от комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального района. Ответчиком в деле выступает ООО «Разрез Трудармейский Южный», которое специализируется на добыче антрацита. Иск до 3 ноября 2021 года оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от комитета подано 28 сентября 2021 года. Позднее судья Фуртуна оставила его без движения.
В споре речь идёт «о взыскании задолженности по арендной плате и неустойке по договорам аренды
По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в июле 2011 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. 91% доли принадлежит АО «Кимерм».