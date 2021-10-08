Владивосток, 8 октября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В Приморье на 1 сентября сельхозпредприятиями скошено 11,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 7,2% больше результатов 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Аграрии

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Так, намолочено 26,7 тыс. тонн зерна (в 2020 году к этому времени было намолочено 25 тыс. тонн).

Скота и птицы произведено 22,1 тыс. тонн — это в 2,2 раза больше, чем в январе-августе 2020 года. В среднем по Дальнему Востоку прирост составил 24,5%, по России — 0,2%.

За восемь месяцев года произведено 27,5 тыс. тонн молока и 109,8 млн штук яиц.

Индекс промышленного производства в январе-августе 2021 года вырос в Приморье на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Приморья собрали более 30 тыс. тонн сои — в лидерах по сбору урожая Михайловский район (6,4 тыс. тонн).