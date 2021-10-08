Вашингтон, 8 октября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Существенного прогресса в производстве солнечных батарей на крышах домов достигла компания Tesla. Об этом 7 октября заявил создатель и глава компании Илон Маск на онлайн-встрече акционеров.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Маск подтвердил достижение быстрого прогресса по солнечным батареям, отметив, что они достаточно быстро заряжаются солнечной энергией.

«Что касается прогресса с застройщиками, то мы установили хорошие отношения и должны воспользоваться моментом. Нужна ли рекламная кампания в поддержку солнечных батарей на крыше? Интересно», — добавил глава компании Tesla.

Напомним, компания Tesla, изначально Tesla Motors, была создана Маском в 2003 году. Специализацией компании были электромобили, но позднее компания стала заниматься выпуском солнечных батарей и других систем накопления энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил о желании создать сверхзвуковой электросамокат.