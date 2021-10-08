Хабаровск, 8 октября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В больницы и поликлиники Хабаровского края выходят на работу молодые специалисты, окончившие обучение по целевому набору в Дальневосточном государственном медицинском университете (ДВГМУ). Более 20 молодых врачей уже трудоустроились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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Бесплатно, по целевому набору обучается 800 студентов. На 1-й курс в этом учебном году поступили 155 человек — на 8% больше, чем в 2020-м.

«Для ребят, идущих обучаться по целевому направлению, есть свои неоспоримые плюсы — отдельный конкурс на поступление в ДВГМУ, бесплатное образование и гарантированное место работы после получения диплома. В этом году к нам пришли работать сразу четыре молодых врача. И мы смогли открыть дополнительный участок в филиале в поселке Березовке, укомплектовали другие участки», — рассказала главный врач КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №3» Виталия Долгошеева.

Молодых специалистов лечебные учреждения стараются стимулировать не только достойными условиями труда, но и мерами социальной поддержки.

В 2021 году из стен университета выпустили 74 специалиста.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению губернатора Магаданской области Сергея Носова из бюджета Колымы выделили более 70 млн рублей на приобретение жилья для медицинских работников.