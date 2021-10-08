Пекин, 8 октября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Рост в мировом производственном секторе замедлялся в течение четырех месяцев подряд к сентябрю, из-за возобновления пандемии COVID-19 и рост цен на сырье, говорится в отраслевом отчете, передает 7 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI) снизился на 0,1 процентного пункта в месячном исчислении до 55,6 пункта в сентябре, показал отчет, опубликованный Китайской федерацией логистики и закупок (CFLP). Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже 50 отражают сокращение.

Возобновление COVID-19 продолжает создавать проблемы для восстановления спроса на мировом рынке, а рост цен на сырье привел к росту экономических операционных издержек для стран по всему миру, говорится в сообщении CFLP.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая составил 49,6 пункта в сентябре, снизившись с 50,1 пункта в августе, показали данные Национального бюро статистики КНР.