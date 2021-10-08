Пекин, 8 октября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. По данным Министерства финансов КНР, продажи лотерейных билетов в Китае в августе достигли 32,61 млрд юаней (около $5 млрд), что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

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По данным министерства, продажи лотерейных билетов для поддержки системы социального обеспечения Китая в августе достигли 11,45 млрд юаней, в то время как продажи лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии страны достигли 21,16 млрд юаней. За первые восемь месяцев общий объем продаж лотерейных билетов составил 247,29 млрд юаней, что на 26,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно правилам управления лотереями Китая, средства, полученные от продажи билетов, используются для административных расходов, проектов общественного благосостояния и призовых фондов.