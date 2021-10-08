Тайюань , Китай, 8 октября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Самый большой гребень наводнения за последние почти 40 лет привел к прорыву дамбы на участке реки Фенхэ, крупного притока реки Хуанхэ, в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Наводнение

Дамба реки Фенхэ близ деревни Цяодун в уезде Синьцзян была прорвана около 17:00 по местному времени 5 октября, сообщили в муниципальном департаменте по связям с общественностью Юньчэна, который управляет уездом Синьцзян.

Участок Синьцзяна в нижнем течении реки сталкивается с самым большим за последние почти четыре десятилетия паводком из-за недавних непрерывных осадков и увеличения количества воды в верховьях.

Более 300 человек работали над тем, чтобы перекрыть брешь протяженностью почти 20 метров. Местные власти усилили и укрепили 13,7 км речных дамб и эвакуировали 17 631 жителя.