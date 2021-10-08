Тайюань , Китай, 8 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Сильные дожди, обрушившиеся на северную китайскую провинцию Шаньси, повредили часть стены древнего города Пинъяо, и в настоящее время ведутся ремонтные работы, сообщили местные власти, передает 7 октября агентство Синьхуа.

(сс) jarmoluk Ливень

Частичное обрушение протяженностью 25 метров произошло на участке внутренней стены города около 6:30 по местному времени 5 октября, обошлось без жертв, сообщили в отделе по связям с общественностью парткома уезда Пинъяо.

Официальные лица и эксперты по защите культурных реликвий поспешили на место происшествия в экстренном порядке, чтобы предотвратить вторичное обрушение и защитить безопасность жителей и туристов.

Пинъяо, история которого насчитывает 2700 лет, славится своей хорошо сохранившейся древней архитектурой. В 1997 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Непрерывные ливни являются самой большой угрозой для глиняной архитектуры стены под открытым небом.