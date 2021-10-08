Вашингтон, 8 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Сбой в работе сервиса потокового видео Netflix ощутили его клиенты из США, Великобритании и Германии, 8 октября сообщает специализированный сайт Downdetector.

Цитата из м/ф «Кот Леопольд». реж. Анатолий Резников. 1975. СССР Телевизор молчит

Больше всего жалоб поступает от жителей Британии. Главной проблемой, на которую указывают пользователи, являются трудности с воспроизведением видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в мире был зафиксирован глобальный сбой в работе интернет-энциклопедии «Википедия».