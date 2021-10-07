Москва, 8 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Процедуру принудительного взыскания штрафов на сумму более 8,9 млн рублей начали с компании Twitter сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Данные об этом 8 октября выложены в базе данных ФССП.

Социальные сети

Согласно информации из электронной базы данных, в ФССП 19 июля 2021 года начата процедура взыскания по трём решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Компания Twitter была признана виновной в отказе удалить информацию, запрещённую согласно законодательству РФ, суд назначил штраф в размере 8,9 млн рублей.

Кроме того, 7 октября суд передал материалы в ФССП отношении социальной сети Facebook для начала процедуры принудительного взыскания штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Компании была предоставлена судебная отсрочка для выплаты штрафа по просьбе её представителей, однако Facebook ей не воспользовалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор может применить оборотные штрафы к американским компаниям Google, Facebook и Twitter.