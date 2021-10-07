Пекин, 8 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. По данным Министерства культуры и туризма Китая, в общей сложности в стране было совершено 515 млн внутренних туристических поездок во время недельных праздников, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, этот показатель составил 70,1% от общего числа поездок, совершенных за тот же период до эпидемии COVID-19 в 2019 году. Доходы от туризма достигли 389,06 миллиарда юаней (около $60,38 млрд), что составляет 59,9% от доходов, полученных за тот же период до эпидемии, сообщило министерство.

Напомним, что с 1 по 7 октября 2021 года Китай праздновал 72-ю годовщину со дня образования Китайской Народной Республики.