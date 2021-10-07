Сиань, Китай, 8 октября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате оползня, вызванного непрерывными ливнями в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

blog.xuite.net Оползень

Четыре человека оказались погребены под грунтом после того, как оползень обрушился на офисное здание угольной компании в уезде Хуанлин ночью 6 октября, сообщает отдел по связям с общественностью партийного комитета уезда.

Спасатели вытащили троих человек из-под обломков между позже утром в этом же день, двое из которых позже скончались в больнице. Тело еще одного погибшего было извлечено позже в тот же день. С 3 октября в уезде выпало в среднем 210,4 мм осадков.