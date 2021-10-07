Вашингтон, 8 октября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Сверхзвуковой самолет, работающий от электричества и способный двигаться вертикально, хотел бы создать основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал 7 октября на своей странице в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Вместе с тем предприниматель отметил, что пока не приступил к воплощению своего желания из-за нехватки времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Илон Маск заявил, что в 2022 году Tesla планирует представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot.

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