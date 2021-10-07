Вашингтон, 8 октября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Штаб-квартира американской компании Tesla будет перенесена из города Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас), заявил глава организации Илон Маск 7 октября на встрече с акционерами.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Предприниматель не стал пояснять причины принятого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Илон Маск объявил о планах открытия нового завода Tesla рядом с Остином. В декабре он сообщил, что Техас станет местом, куда из Калифорнии перенесут заводы компании.