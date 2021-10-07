Токио, 8 октября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. До 24 человек возросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в столичном японском регионе Токио. Об этом 8 октября сообщает агентство Kyodo.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Большая часть пострадавших получила ушибы и лёгкие травмы при падении во время сильных подземных толчков. Один пострадавший был госпитализирован с переломами. Три человека получили ранения при частичном сходе с рельсов поезда в Токио.

Уточняется, что уже восстановлено движение поездов на большинстве железнодорожных веток в Токио и веток метрополитена. Устранены последствия аварии на одном из вокзалов столицы Японии, где была прервана подача электроэнергии. К настоящему времени заработали в штатном режиме и международные аэропорты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 пострадавших в результате сильного землетрясения в столичном регионе Японии. Эпицентр подземных толчков находился на границе Токио и прилегающей к ней префектуры Тиба.